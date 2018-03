Bericht: HSV-Juwel Arp auf dem Sprung zum FC Bayern

Jann-Fiete Arp könnte es zum FC Bayern ziehen

Jann-Fiete Arp gilt als das größte Talent beim akut abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Einem jüngsten Medienbericht zufolge ist sogar der FC Bayern München an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert.

Stimmen die Informationen des Online-Sportportals "fussballtransfers.com", dann steht das 18-jährige Top-Talent schon in diesem Sommer vor dem Sprung zum deutschen Branchenprimus.

Dem Medienbericht zufolge soll Arp sich einen Wechsel zum FC Bayern sehr gut vorstellen können. Sein Arbeitspapier beim HSV läuft noch bis zum Sommer 2019. Um noch eine Ablösesumme für den begehrten U-Nationalspieler generieren zu können, müssten die Rothosen in diesem Sommer handeln.

Eine Vertragsverlängerung in Hamburg scheint nach derzeitigem Stand fast ausgeschlossen. Den Gang in die 2. Bundesliga dürfte der Nord-Klub wohl ohne Arp antreten, der vor den Bayern auch schon mit zahlreichen weiteren Spitzenvereinen in Verbindung gebracht wurde.

Leihgeschäft mit drittem Verein vorstellbar

Laut dem Bericht könnte der Mittelstürmer bei den Münchnern einen langfristigen Vertrag bekommen. Um dem Youngster Einsatzzeiten zu verschaffen, scheint ein Leihgeschäft mit einem bisher noch unbekannten dritten Klub vorstellbar.

Arp selbst äußerte sich zuletzt noch nicht über die Spekulationen um seine Zukunft. Beim Hamburger SV stand er in dieser Saison 16 Mal auf dem Rasen. Beim 1:2 am Wochenende gegen Hertha BSC kehrte er in die Startformation zurück, konnte allerdings nicht überzeugen und wurde ausgewechselt.