Nach Hasenhüttl-Zoff: Forsberg bei Bayern im Gespräch

Ein Kandidat beim FC Bayern München: Emil Forsberg

Offensivspieler Emil Forsberg von RB Leipzig soll sich nach einem Disput mit Trainer Ralph Hasenhüttl intensiv mit einem Abgang vom Vizemeister beschäftigen. Mögliches Ziel des Offensivspielers: der FC Bayern München.

Wie "Calciomercato.it" berichtet, ist der Rekordmeister neben dem englischen Top-Klub FC Arsenal und Italiens Serienmeister Juventus Turin an Forsberg interessiert. In München könnte er Franck Ribéry oder Arjen Robben beerben. Die Verträge beider Routiniers laufen nach der Saison aus, eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht.

Zwar läuft der Vertrag Forsbergs in Leipzig noch bis 2022. Doch die Anzeichen mehren sich, dass der Schwede einen Wechsel im Sommer anstrebt. Zuletzt war der 27-Jährige bei RB nicht mehr erste Wahl. Im Bundesliga-Kracher gegen die Bayern am Sonntag spielte Bruma auf Forsbergs angestammter Position im linken offensiven Mittelfeld.

Zudem soll sich der Leipziger Top-Scorer der vergangenen Saison laut Informationen des italienischen Portals im Anschluss an das Abschlusstraining vor der Partie eine lautstarke Auseinandersetzung mit Coach Hasenhüttl geliefert haben.

Bereits im Sommer 2017 rankten sich wochenlang Wechselgerüchte um Forsberg. Damals liebäugelte der Nationalspieler intensiv mit einem Transfer zum AC Milan, der sich jedoch schlussendlich auch wegen eines Veto von RB-Sportdirektor Ralf Rangnick zerschlug.

Rangnick erneuerte unlängst die Ansage, im Sommer neben Naby Keita, dessen Wechsel zum FC Liverpool bereits feststeht, keine weiteren Leistungsträger abzugeben. Ob es sich der Tabellensechste leisten kann, einen unzufriedenen Forsberg durchzuschleppen, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier.