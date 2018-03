Zu teuer? Schalke will Stürmer Di Santo loswerden

Franco Di Santo kommt bei Schalke meist nur aus taktischen Gründen zum Einsatz

Franco Di Santo spielt derzeit seine vielleicht beste Saison für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Dennoch will der Tabellenzweite laut einem jüngsten Medienbericht seinen Stürmer im Sommer unbedingt loswerden.

So heißt es nach "Bild"-Informationen, dass Di Santo den Gelsenkirchenern schlichtweg zu teuer ist, um noch in eine weitere Saison im Ruhrgebiet zu absolvieren. Di Santo soll im Jahr rund vier Millionen Euro Grundgehalt verdienen. Dafür liest sich seine Erfolgsquote mit fünf Scorerpunkten in 24 Bundesliga-Partien diese Saison für die Schalker Klubverantwortlichen zu mau.

Der 28-Jährige kommt unter Cheftrainer Domenico Tedesco vor allem aus taktischen Gründen zum Einsatz und soll mit seiner läuferischen Stärke die gegnerischen Defensivreihen früh unter Druck setzen. Für diese Qualitäten so viel Geld zu bezahlen, dazu sollen die S04-Bosse ab der neuen Saison nun nicht mehr bereit sein.

Zumal mit Mark Uth ein möglicher Nachfolger für den Argentinier bereits in den Startlöchern steht und zum kommenden Spieljahr ablösefrei verpflichtet wurde.

Sommer-Transfer nach England?

Ein weiteres Argument für einen Sommer-Transfer Di Santos ist dessen Vertragslaufzeit. Bei den Königsblauen besitzt er noch einen Kontrakt bis 2019. Um noch eine Ablösesumme zu generieren, muss um Sommer gehandelt werden. Interessenten könnten in der englischen Premier League gefunden werden.

Vor seiner Zeit in der Bundesliga beim SV Werder Bremen und FC Schalke 04 kickte der 1,93-m-Hüne bereits für Wigan Athletic, die Blackburn Rovers und den FC Chelsea auf der Insel.