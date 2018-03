Geheime Einheit! Bolt absolviert erstes BVB-Training

Usain Bolt hat bereits am Donnerstag beim BVB mittrainiert (hier bei einem Show-Training in Südafrika)

Am Freitag ab 10:30 Uhr wird Sprint-Weltrekordler Usain Bolt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund offiziell eine in den Medien als Probetraining bezeichnete Übungseinheit absolvieren. Was bisher unter Verschluss blieb: Schon am Donnerstag fand sich der Superstar auf dem Vereinsgelände in Dortmund-Brackel ein, um erste Trainingsluft zu schnuppern.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 31-Jährige am Donnerstagnachmittag für eine über 90-minütige Einheit beim BVB auf dem Platz gestanden haben. Welche Inhalte unter den Augen von BVB-Coach Peter Stöger geschult wurden, ist nicht bekannt.

Am Freitag soll es dann unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit ein weiteres Show-Training geben, zu dem sich Journalisten aus allen Teilen der Welt haben akkreditieren lassen. Die große Bühne ist Borussia Dortmund mit diesem PR-Coup sicher.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke meinte schon im Vorfeld begeistert: "Usain Bolt hat schon länger den Wunsch, bei einem Fußballverein mitzutrainieren. Dass er uns gewählt hat, ist eine Ehre für uns." Der sportliche Flirt zwischen dem schnellsten Mann der Welt und den Schwarz-Gelben kommt nicht zuletzt dem gemeinsamen Ausrüster Puma zugute.

Am Tag zuvor Usain Bolt bereits an einem Benefizspiel im schweizerischen Basel teilgenommen, bei dem auch die Weltstars wie Diego Maradona oder José Mourinho mitwirkten.