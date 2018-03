Stimmen: "So darf es nicht weitergehen!"

Marcel Schmelzer redete nach dem Topspiel Klartext

Im vermeintlichen Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München eine mächtige Tracht Prügel bezogen. Dementsprechend bedient waren die schwarz-gelben Protagonisten nach dem Spiel. Die Stimmen:

Peter Stöger (Trainer Borussia Dortmund)...

...zum Spiel: "Wir haben heute viel vermissen lassen. Die Bayern haben jeden Fehler ausgenutzt. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, die es dem Gegner einfach machen. Das sind Geschenke. Wenn das Ergebnis so hoch ist, ist es bitter. Aber da möchte ich keine Einzelnen rauspicken."

...zu den Ansprüchen: "Dass wir aber den Anspruch haben, Zweiter zu sein - dem werden wir nicht gerecht. Es wird bis zum Schluss eine enge Geschichte werden. Vielleicht ist es eine gute Situation, dass man mal eine richtige Klatsche bekommt. Jetzt kann man alle Steine mal umdrehen."

...zur Zukunft des BVB: "Man muss schauen: Wie will man spielen? Wofür soll der Verein stehen? Welche Spieler braucht man für die Spielidee? Das sind nicht Rädchen, an denen wir drehen müssen, sondern ganze Räder. Um meine Person geht es überhaupt nicht. Ich bin froh und stolz hier arbeiten zu können, aber mein Leben definiert sich nicht darüber, hier an der Seitenlinie zu stehen. "

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München): "Erstmal muss man sagen, dass es nach einer Länderspielpause immer sehr schwer ist. Es waren viele Nationalspieler weg, aber das haben wir gut hinbekommen. Die Mannschaft war sehr konzentriert und wir mussten wieder ein Ausrufezeichen setzen. Wir haben in den ersten 45 Minuten eine Gala-Vorstellung gezeigt."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Wir haben gleich gut angefangen. Da waren gute Räume, die wir genutzt haben. Wenn du in der Allianz Arena ein, zwei Stück bekommst, kannst du schon mal unter die Räder kommen."

Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund): "Heute war alles nicht da. Wir waren nicht in den Zweikämpfen und einen Schritt zu langsam. Der Gegner hat sich besser bewegt und die haben mit uns Katz und Maus gespielt. Es ist eine riesen Frechheit und darf nicht so weitergehen. Man kann viel reden, aber wichtig ist, dass man es auf dem Platz bringt - das war heute nicht der Fall."

Mats Hummels (FC Bayern München)...

...zum Spiel: "In der zweiten Halbzeit ging es darum, dass wir uns hier nicht verausgaben. Man hat ja gesehen, dass Dortmund auch auf Schadensbegrenzung aus war. Es waren heute viele auf dem Platz, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Selbst habe ich hier mal 5:1 verloren. Ich weiß, wie weh das tut."

... zur aktuellen Form des FC Bayern: "Wir haben eine verdammt gute Mannschaft. Wir sind mit einem guten Teamgeist und Mentalität ausgestattet. Aber wir sind bei Weitem nicht perfekt."

...zur Tuchel-Absage und dem Heynckes-Abschied: "Das habe ich nüchtern aufgenommen. Ich bin da ganz entspannt und schaue mir an, was die dafür zuständigen Personen entscheiden. Jupp Heynckes hat es ganz klar gesagt, er hat verdammt viel gerissen im Weltfußball - da muss man das respektieren. Wenn er sagt, ihm reicht das, dann muss man sagen: Alles klar."

...zum Spiel in Sevilla: "Es ist fußballerisch eine sehr gute Mannschaft. Sie sind im eigenen Stadion sehr euphorisch und haben einen Haufen guter Fußballer. Wir wissen, was uns da erwartet und wie schwer es wird. Aber wir können auch da bestehen und uns eine gute Ausgangsposition erarbeiten."