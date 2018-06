Medien: BVB bietet 25 Millionen für Verratti-Clon

Lucas Torreira soll das Interesse des BVB geweckt haben

Am Donnerstag bestätigte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die Verpflichtung von Thomas Delaney. Kurz darauf machen Gerüchte die Runde, dass ein weiterer Mittelfeldspieler im Anflug ist.

Angeblich befindet sich der BVB in Verhandlungen mit Lucas Torreira vom italienischen Erstligisten Sampdoria. Oscar Betancour, der Berater des 22-jährigen Nationalspielers Uruguays, weilt laut "TuttoMercatoWeb" in Deutschland. Verhandlungen mit den BVB-Bossen sollen folgen.

Demnach sind die Schwarzgelben bereit, die fixe Ablöse Torreiras zu zahlen. Für den zentralen Mittelfeldspieler würden angeblich 25 Millionen Euro fällig. Torreiras Vertrag in Genua endet erst im Sommer 2022. Der BVB soll einen Fünfjahresvertrag bieten.

Für Sampdoria bestritt der Rechtsfuß 71 Serie-A-Partien, zuvor trat er für Pescara Calcio in der zweiten italienischen Liga gegen den Ball.

Der nur 1,68m große Torreira gilt als typischer Abräumer vor der Abwehr. Von den Medien wurde er bereits mit PSG-Star Marco Verratti verglichen.

... dann wäre Torreira jetzt schon 100 Millionen wert

"Wenn Torreira 1,80 Meter groß wäre, würde er jetzt schon 100 Millionen Euro kosten", zitiert "Corriere dello Sport" Sampdoria-Trainer Marco Giampaolo. "Er kann kurze oder lange Pässe spielen, er kann den Ball zurückerobern, Spielzüge starten und er weiß immer, wo der Ball hinkommt. Er wird zu einem großen Verein wechseln, dem seine Körpergröße egal ist", so der Übungsleiter weiter. Dieser Verein könnte nun der BVB sein.

Sein Talent als Sechsers erkannte übrigens der einstige Bayern-Profi Massimo Oddo, der Torreira 2015/16 bei Pescara als Trainer betreute. "Ich habe bei ihm Fußball-Intelligenz, Persönlichkeit und körperliche Stärke erkannt. Aber er wollte immer den Ball am Fuß haben. Also habe ich ihm gesagt 'Warum spielst du nicht als defensiver Mittelfeldspieler statt als Spielmacher?' Dann habe ich ihn sofort in der ersten Mannschaft eingesetzt", so der Ex-Nationalspieler gegenüber "La Repubblica".