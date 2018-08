Washington bejubelt Wayne Rooney nach "Heldentat"

Wayne Rooney hat Washington zum Sieg verholfen

Englands Fußball-Star Wayne Rooney war beim 3:2-Erfolg seines Klubs Washington DC United gegen Orlando City der gefeierte Held - dabei erzielte der 32-Jährige nicht einmal ein Tor.

Rooney verhinderte in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit einer Wahnsinns-Grätsche zunächst den fast sicheren Siegtreffer von Orlando, um dann mit einem Pass das Last-Minute-Tor von Luciano Acosta einzuleiten.

Nach einer abgewehrten Ecke war Orlandos Victor Giro auf das leere Tor von DC United zugelaufen. Doch der ehemalige englische Kapitän Rooney, der im Sommer vom FC Everton in die Major League Soccer gewechselt war, zeigte heldenhaften Einsatz und stoppte Giro kurz hinter der Mittellinie.

Rooney lief daraufhin noch einige Meter und flankte in den Strafraum, wo Acosta mit dem Kopf zur Stelle war. Für den Argentinier war es der dritte Treffer des Spiels. Schon sein erstes Tor hatte Rooney eingeleitet.

Trotz des umjubelten Erfolgs liegt DC United in der Eastern Conference der MLS mit 21 Punkten auf dem letzten Platz hinter Chicago Fire. Das Team von Bastian Schweinsteiger hatte beim 0:1 gegen New York Red Bull die siebte Niederlage in Folge kassiert und bereits fünf Partien mehr ausgetragen als Washington.