BVB-Talent feiert Comeback - Amoroso-Sohn spielt vor

Dario Scuderi holte 2016 mit Borussia Dortmund den Meistertitel bei den A-Junioren

Vor zwei Jahren stand BVB-Talent Dario Scuderi kurz vor dem Ende seiner Karriere, die eigentlich noch gar nicht angefangen hatte. Nach einer Horror-Verletzung und zweijähriger Leidenszeit hat der 20-Jährige am Sonntag sein Comeback für die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten gegeben.

"Man kann hier wirklich von einem medizinischen Wunder sprechen. Wir freuen uns alle sehr für Dario. Der Junge hat solange gekämpft und wurde nun belohnt", sagte der Trainer der BVB-Amateure Jan Siewert laut "Reviersport" nach der Rückkehr: "Aber es ist erst der Anfang. Wir sollten nicht zu euphorisch sein. Dario bekommt von uns alle Zeit der Welt. Wir werden sehen, wie das Knie die Belastung verarbeitet."

Scuderi war beim Testspiel von Borussia Dortmund II gegen den Lüner SV am Sonntag in der 70. Minute eingewechselt worden. Das Spiel endete 1:1.

Ärzte hatten ihn schon abgeschrieben

Fast zwei Jahre ist Scuderis Horror-Verletzung her: Am 14. September 2016 hatte sich der Italiener im U19-Youth-League-Spiel gegen Legia Warschau eine schlimme Knieverletzung zugezogen. "Es ist die schwerste Knieverletzung, die man sich nur vorstellen kann. Es war so ziemlich alles gerissen, was reißen kann: neben den Bändern auch sämtliche Muskeln und Sehnen", erklärte Arzt Michael Strobel damals.

Die Mediziner hatten ihn schon abgeschrieben, schrieb Scuderi nun auf Instagram. "Ich danke meiner Familie und meinen Freunden und dem BVB. Ohne euch wäre ich nicht wieder da."

Am kommenden Freitag steht unter Ausschluss der Öffentlichkeit das nächste Testspiel der Dortmunder Amateure an. Gegen den Drittligisten KFC Uerdingen will Dario Scuderi wieder auf dem Platz stehen.

So geht es auch dem einzigen Torschützen des BVB aus dem Spiel gegen den Lüner SV: Giovanni Amoroso, Sohn des ehemaligen Knipsers der Schwarz-Gelben, Márcio Amoroso. Der junge Amoroso wirkte als Testspieler mit und traf in der 32. Minute zur Dortmunder Führung. Das Tor seines 20 Jahre alten Sohnes verpasste Vater Márcio jedoch, er kam erst zur zweiten Halbzeit.