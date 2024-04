Offiziell! FC Schalke 04 verpflichtet Defensiv-Talent

IMAGO/

Norbert Elgert darf sich über ein neues Talent beim FC Schalke 04 freuen

Der FC Schalke 04 hat Nägel mit Köpfen gemacht und sich die Dienste eines 17-jährigen Abwehrtalents gesichert. Claudio Bettoni Katunda wechselt vom SC Paderborn zum Nachwuchs der Königsblauen. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

"Claudio ist sehr zweikampf- und kopfballstark. Mit seinen knapp zwei Metern verfügt er über ein absolutes Gardemaß für einen Innenverteidiger. Zudem durfte er bereits Erfahrung in der U19-Bundesliga sammeln", wird Schalkes U19-Chefcoach Norbert Elgert auf "schalke04.de" zitiert.

Der 17-jährige gebürtige Hannoveraner ist nach Malik Tubic und Tim Pfeiffer (beide TSG 1899 Hoffenheim) sowie Noel Westenberger (RW Oberhausen) der vierte Neuzugang, den die Knappen bereits offiziell für ihre Junioren-Teams verkündet haben.

In der laufenden Spielzeit kommt Bettoni Katunda auf 20 Einsätze (2 Tore) für die U17 des SC Paderborn in der B-Junioren-Bundesliga West, zudem war er dreimal für die U19 der Ostwestfalen im Einsatz.

Für die A-Jugend stand der Youngster am 25. Februar 2024 unter anderem 90 Minuten gegen den FC Schalke 04 auf dem Platz. Damals feierten die Paderborner beim 1:1 einen Achtungserfolg.

B-Junioren des FC Schalke ohne Chance gegen Bayer Leverkusen und BVB

Bei der Schalker U17 könnte Bettoni Katunda auf Maxime Ndong Penda folgen. Ndong Penda wird seit Tagen mit einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Bestätigt wurde der Deal bislang allerdings nicht.

Im Kampf um die U17-Meisterschaft spielen die Schalker in diesem Jahr übrigens keine Rolle. Die B-Junioren der Gelsenkirchener müssen in der West-Staffel Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund den Vortritt lassen. Die A-Jugend darf hingegen noch hoffen. Nach 23 Spieltagen liegt sie mit 44 Zählern nur einen Punkt hinter den Talenten von Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund führt die Tabelle deutlich an. Die beiden Toplatzierten qualifizieren sich im Westen für die Endrunde, in der der Meister gekürt wird.