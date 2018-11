SKN-Spieler Davies feiert Double in Lettland

George Davies inmitten der Meister vor dem Pokalträger (Bilder zVG)

Dieses Leihgeschäft wurde zur Win-Win-Win-Geschichte. George Davies holte mit dem Riga FC das Double, bekam jede Menge Spielpraxis und kommt vollgepumpt mit Selbstvertrauen zum SKN St. Pölten zurück. Oder es fließt Geld.

"Ich freu mich wahnsinnig", jubelt SKN-Leihgabe George Davies. Bereits eine Runde vor Schluss der "Virsliga" holte er mit dem Riga FC den Meistertitel. Zuvor hatte das Team von Trainer Viktor Skripnik auch schon im "Latvijas kauss" (Cup) triumphiert.

Davies spielte beim 2:0-Auswärtssieg bei Valmiera Glass FK/BSS durch und kam auf insgesamt auf 18 Ligaeinsätze. 15 Mal stand er in der Startelf. Ein paar Mal musste er wegen muskulärer Probleme passen. Die waren aber rechtzeitig zum Saisonfinale auskuriert.

"Die Arbeit mit Skripnik macht großen Spaß. Da kann ich viel lernen", weiß der 21-jährige Mittelfeldspieler. Der ehemalige Werder-Coach übernahm den Klub im Juli und blieb in der Meisterschaft (wird in Lettland von März bis November ausgetragen) in 13 Spielen ungeschlagen, fuhr dabei gleich 12 Siege ein.

Davies´ Leihvertrag gilt bis Jahresende. Danach ist er bis Sommer 2020 an den SKN St. Pölten gebunden. Allerdings möchte Riga erst noch Gespräche führen. Lettlands Meister darf sich 2019 in der Champions League (1. Qualirunde) versuchen.

Heuer scheiterten Davies und Co. in der Europa League in der 1. Qualirunde ganz knapp am vom Ex-Austrianer El Maestro betreuten CSKA Sofia (im Rückspiel sechs Ausschlüsse!). Da war Werder-Bremen-Legende Skripnik in Riga aber erst ganz frisch im Amt.

