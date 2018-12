Bierhoff erkennt "mehr Ernsthaftigkeit" im Spiel von Sané

Nach Geburt der Tochter erwachsener: Leroy Sané

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sieht bei Leroy Sané in der Geburt von dessen Tochter einen wichtigen Grund für die starken Leistungen des Offensivspielers vom englischen Meister Manchester City.

"Die Geburt hat ihm sicherlich noch einmal einen Schub gegeben, er hat jetzt einfach auch mehr Ernsthaftigkeit in seinem Spiel", sagte Bierhoff der "Bild"-Zeitung.

Nach seiner Nicht-Nominierung für die WM in Russland präsentiert sich der 22-jährige Sané in der Fußball-Nationalmannschaft und im Verein in glänzender Verfassung. "Es freut mich riesig für ihn", sagte Bierhoff.

Neben dem familiären Nachwuchs hat laut Bierhoff möglicherweise die "Erfahrung bei der Nominierung" für die deutsche Nationalmannschaft nach der WM zu einer "gewissen Veränderung".

Auch im Klub lief zuletzt gut für den Flügelstürmer. Bei Manchester City gelangen ihm allein in dreizehn Premier-League-Spielen in der laufenden Saison zwölf Scorerpunkte (sechs Tore, sechs Assists).