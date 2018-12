Löw zu Zukunft: Real wäre "interessant"

Joachim Löw denkt an eine Laufbahn nach der Zeit als Bundestrainer

Auch wenn Joachim Löw seinen Vertrag als Bundestrainer Anfang des Jahres bis 2022 verlängerte, denkt er bereits über die Zeit nach der Tätigkeit beim DFB nach. Dabei erwägt der 58-Jährige auch eine Rückkehr in den Vereinsfußball.

"Ich war ja vorher auch ein paar Jahre Vereinstrainer und habe nicht vor, in Rente zu gehen. Die längste Zeit als Nationaltrainer habe ich auf jeden Fall hinter mir, das ist klar", sagte Löw am Samstag im Aktuellen Sportstudio im "ZDF".

Nach dem schwachen Auftreten bei der Weltmeisterschaft im Sommer und dem Abstieg aus der ersten Staffel der Nations League war Kritik an Löw laut geworden. Immer wieder wurde dem Coach vorgeworfen, er habe einen notwendigen Umbruch versäumt und vielversprechende junge Spieler nicht ausreichend berücksichtigt.

Löw über Real Madrid: "Für jeden Trainer interessant"

Doch egal ob vorzeitig oder erst nach der WM 2022: Wenn Löw das Amt des Bundetrainers niederlegt, dürfte er auf dem Trainermarkt heiß begehrt sein. Mit seinen Erfolgen würde der erfahrene Fußballlehrer in das Anforderungsprofil etlicher Top-Klubs passen.

Konkret auf ein mögliches Engagement beim Champions-League-Sieger Real Madrid angesprochen, zeigte sich Löw im "ZDF" nicht abgeneigt: "Das ist natürlich ein Verein, der für jeden Trainer interessant ist", erklärte er.

Die Königlichen befinden sich derzeit in einer sportlichen Krise und haben in dieser Saison bereits einen Trainer entlassen. Derzeit rangieren die Madrilenen nur auf Platz vier in der Primera División, fünf Punkte hinter Dauer-Rivale FC Barcelona.