Subotic glänzt in Frankreich als Siegtorschütze

Matchwinner für Saint-Étienne: Neven Subotic (Bildquelle:twitter.com/asseofficiel)

Im Januar 2018 kehrte Neven Subotic dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach knapp zehn Jahren den Rücken und schloss sich dem französischen Erstligisten AS Saint-Étienne an. Dort glänzt der 30-Jährige als kompromissloser Abwehrchef - und gelegentlich auch als Torschütze.

Am Freitagabend war es mal wieder so weit: Beim 1:0-Auswärtssieg in Dijon avancierte Subotic zum Matchwinner. In der 64. Spielminute stand der Routinier bei einer Ecke goldrichtig und drosch den Ball aus zwölf Metern per Direktabnahme in die Maschen.

Für den einstigen Liebling der BVB-Fans war es im 21. Einsatz der erste Saisontreffer. Im Vorjahr hatte Subotic in 16 Partien zwei Mal genetzt. Dank seines Tores wahrte ASSE Kontakt zu den Champions-League-Plätzen.

In Dortmund ist Subotic bis heute äußerst beliebt. Mit dem BVB hatte der Serbe zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg gefeiert. Zwischen 2008 und 2018 kam er in 263 Pflichtspielen für die Schwarzgelben zum Einsatz.

Auch nach seinem Abschied blieb er dem Verein emotional verbunden. "Der BVB wird immer einen großen Teil in meinem Herzen einnehmen", offenbarte der Innenverteidiger im vergangenen Mai.