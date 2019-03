Glanzloses Real feiert Arbeitssieg bei Zidane-Rückkehr

Isco (l.) erzielte das 1:0 für Real Madrid

Rückkehrer Zinédine Zidane hat einen überaus zähen Wiedereinstand als Chefcoach von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid gefeiert.

Gegen Abstiegskandidat Celta Vigo gab es für die Madrilenen einen müden 2:0 (0:0)-Arbeitssieg. Das Starensemble von Real zeigte sich nach der Trennung von Trainer Santiago Solari wenig verbessert. Isco (62.) erlöste die Gastgeber mit seinem Tor auf Vorarbeit von Karim Benzema, ehe Gareth Bale (77.) alles klar machte.

100-Millionen-Mann Bale hatte zuvor per Lattenschuss (31.) für einen der wenigen weiteren Aufreger im Spiel gesorgt. Die Madrilenen wirkten vor 65.054 Zuschauern auch unter Zidane total verunsichert, der Spielaufbau verlief viel zu langsam, sodass sich die Elf von Vigo immer wieder postieren konnte.

In der 56. Minute wurde ein Treffer von Real-Star und Weltfußballer Luka Modric nach Videobeweis nicht gegeben. Schiedsrichter Juan Martinez Munuera entschied auf Abseits.

Zidane hatte am Samstag mit einigen Überraschungen in seiner Startelf aufgewartet. Der bisherige belgische Stammkeeper Thibaut Courtois wurde beim Zidane-Comeback durch Keylor Navas ersetzt.

Kroos steht in der Start-Elf von Real Madrid

In der Start-Elf standen auch die zuletzt nicht im Fokus bei den Königlichen stehenden Marcelo und Bale. Zidane, französischer Weltmeister von 1998, der als Chefcoach Real zu drei Triumphen in der Königsklasse in Folge führte, schenkte auch dem 2014er-WM-Champion Toni Kroos in der Anfangsformation sein Vertrauen.

Der Ex-Münchner und -Leverkusener sollte zusammen mit Modric die Fäden im Mittelfeld ziehen, allerdings blieb vieles Stückwerk. Die Real-Fans murrten angesichts der wenig berauschenden Vorstellung der Hausherren.

Zidane, der 46 Jahre alte einstige Mittelfeldregisseur der Madrilenen, hatte als Nachfolger von Solari einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Auf Zizou wartet allerdings keine leichte Aufgabe. In der Liga rangiert Real weit abgeschlagen hinter dem Erzrivalen FC Barcelona, im Pokal und in der Champions League ist das Starensemble bereits ausgeschieden. Auch gegen Vigo zeigte sich, dass er eine neue Elf der Galaktischen formen muss.