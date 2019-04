Austria Wien löst Vertrag mit Ewandro

Ewandro schlug bei Austria Wien absolut nicht ein

Der FK Austria Wien und Ewandro gehen nach nur wenigen Monaten bereits wieder getrennte Wege. Der Leihvertrag mit dem Brasilianer wurde vorzeitig aufgelöst. Den Stürmer zieht es nun stattdessen in seine Heimat. Der Traditionsklub Fluminese leiht Ewandro von Udinese aus.

In Österreich brachte es der 23-Jährige auf acht Bundesliga-Einsätze, dabei erzielte er einen Treffer. "Ewandro ist gemeinsam mit seinem Management an uns herangetreten, weil er die Möglichkeit nutzen will, wieder in seiner Heimat zu spielen. Wir wollen ihm diese Chance ermöglichen und sind in der Offensive sehr gut und breit aufgestellt", meinte Sportdirektor Ralf Muhr in einer Presseaussendung.

red