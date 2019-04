Wattens bleibt Leader, Ried fertigt Horn ab

Die Wattens-Kicker verteidigten die Tabellenführung

Die SV Ried feiert in der 21. Runde der 2. Liga einen 5:0-Auswärtssieg beim SV Horn. Tabellenführer bleibt die WSG Wattens nach einem 2:1 Heimerfolg über Kapfenberg.

Wattens hat die Tabellenführung in der 21. Runde der 2. Liga erfolgreich verteidigt. Die Tiroler mühten sich am Freitag zu Hause gegen Kapfenberg zu einem 2:1-Sieg und liegen neun Spiele vor Saisonende weiter einen Punkt vor Ried. Die Innviertler besserten ihr Torverhältnis beim 5:0-Sieg bei Schlusslicht Horn auf. Sie feierten ihren dritten Sieg in Folge und sind sieben Partien unbesiegt.

Der Dritte Blau-Weiß Linz, der nicht um einen Bundesligalizenz angesucht hatte, feierte beim FAC einen 2:0-Erfolg. Der Vierte Wiener Neustadt unterlag auswärts bei den Juniors Oberösterreich mit 1:2. Neuer Fünfter ist Austria Lustenau nach einem 2:1-Last-Minute-Sieg bei Liefering. Die Young Violets trennten sich im Duell zweier Abstiegskandidaten von Austria Klagenfurt mit 1:1. Die Kärntner sind weiter einen Zähler vor den Wienern Zwölfter, die beiden Teams liegen damit auf den ersten Nichtabstiegsplätzen.

Später Siegtreffer bringt Wattens drei Punkte

Für Wattens begann die Partie nach Maß. Sebastian Santin traf in der 19. Minute von der Strafraumgrenze mit links überlegt ins lange Eck. Die Gastgeber verabsäumten es aber, nachzulegen. So blieb der KSV in der Partie und schlug mit der ersten Topchance zurück. Nach Rosenbichler-Hereingabe wurde Matthias Puschl (34.) am langen Eck völlig vergessen und konnte unbedrängt vollenden.

Nach dem Seitenwechsel blieb es eine muntere Partie, in der beide Teams treffen hätten können. Ein Tor fiel aber nur noch auf Tiroler Seite. Fabian Ehmann patzte bei einem Jauregui-Schuss und der 33-jährige Spanier Ione Cabrera staubte, nachdem er im ersten Versuch die Stange getroffen hatte, zum Siegestreffer (84.) ab. Für die Elf von Coach Thomas Silberberger war es erst der zweite Sieg im Frühjahr im sechsten Spiel.

Die Rieder hatten die Partie in Horn von Beginn an in Griff und hätten schon früh in Führung gehen müssen. Marco Grüll scheiterte mit einem Foulelfmeter (5.), den der Ex-Austrianer Kaja Rogulj bei einem Zweikampf mit Ante Bajic verschuldet hatte, aber an Horn-Tormann Christoph Haas. Der zweite Elfmeter (43.) - nach einem Handspiel - kurz vor der Pause führte dann zum Erfolg. Julian Wießmeier brachte den Ball sicher im Tor unter. Zwei Minuten später legte Bajic nach Kröpfl-Vorarbeit den zweiten Treffer nach.

Nach Wiederbeginn kontrollierten die Gäste das Geschehen, abermals Bajic (77.), Darijo Pecirep (85.) und ein Eigentor von Horns Julian Velisek (91.) besserten das Torverhältnis der Rieder noch weiter auf. Sie haben mit Plus 24 nun die selbe Tordifferenz wie Wattens. Gegen Horn war es der zweite Saisonerfolg ohne Gegentreffer nach dem 3:0 in Ried am 31. August.

Ebenhofer schießt BW Linz zum Sieg

Blau-Weiß Linz behielt dank eines Doppelpacks von Mario Ebenhofer (18., 92.) beim FAC die Oberhand. Für Wiener Neustadt war in Oberösterreich ein Treffer von Alberto Prada (72.) zu wenig. Valentin Grubeck (42.) und Nicolas Meister (82.) schossen die Gastgeber zum Sieg. Lustenau konnte sich auf seine Brasilianer verlassen. Der Liga-Schützenliste-Spitzenreiter Ronivaldo traf zum 17. Mal (29./Elfmeter) und Lucas Barbosa (94.) sorgte in Salzburg für die späte Entscheidung. Die "Jungbullen" waren durch Karim Adeyemi (14.) in Führung gegangen.

Keinen Sieger gab es im Duell der Young Violets, für die Sterling Yateke (49.) traf, und Klagenfurt, für das Florian Jaritz (35.) den Treffer erzielte. Austrias Dominik Fitz sah in der 84. Minute die Ampelkarte.

apa