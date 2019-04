ÖFB-Cup-Finale steigt im Wörthersee-Stadion

Nun also wieder in Klagenfurt

Das ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid steigt am 1. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Ursprünglich war Austrias Generali-Arena als Austragungsort vorgesehen gewesen, aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde allerdings am vergangenen Montag eine Verlegung beschlossen.

Rapid zeigte sich erfreut. "Klagenfurt hat in den letzten Jahren bewiesen, dass die Kärntner Landeshauptstadt ein toller Austragungsort für das Finale ist! Es freut uns alle, dass nun der gesamte Fokus auf die sportlichen Aspekte dieses großen Schlagers gelegt werden kann", meinte Geschäftsführer Christoph Peschek via Presseaussendung.

Auch Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter reagierte ähnlich: "Aufgrund der letzten Endspiele in Klagenfurt kennen wir das Stadion gut und sehen es als passenden und neutralen Austragungsort. Durch diese Entscheidung ist nunmehr gewährleistet, dass beide Mannschaften faire Rahmenbedingungen vorfinden, wobei sich der organisatorische Aufwand für uns nur wenig verändert.“

Dass die Wahl auf Klagenfurt und nicht etwa das Ernst Happel Stadion fiel, begründete ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold so: "Wir danken allen Interessenten für ihre Angebote, als Finalstandort einzuspringen. Klagenfurt ist aus dem ursprünglichen Bieterprozess als Zweitplatzierter hervorgegangen und hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass hier stimmungsvolle Finalspiele ausgetragen werden können."

