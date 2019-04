Nur ein Punkt fehlt: Farke mit Norwich vor dem Aufstieg

Daniel Farke steht mit Norwich City vor dem Aufstieg in die Premier League

Nur ein Punkt fehlt zum vorzeitigen Aufstieg in die Premier League, doch Trainer Daniel Farke warnt vor verfrühter Euphorie bei Norwich City.

"Wir sind noch nicht am Ziel, deshalb kein Grund zur Vorfreude", sagte der deutsche Coach des englischen Zweitliga-Tabellenführers dem "SID" am Freitag: "Etwas zu beginnen erfordert Mut, etwas zu beenden noch mehr."

Nach zuletzt vier Unentschieden in Folge kann Farkes "Team Bundesliga" am Samstag, dem vorletzten Spieltag, im Heimspiel gegen Blackburn den Aufstieg rechnerisch klarmachen.

"Wir werden weiterhin mutig spielen und uns auf unsere Stärken konzentrieren", sagte der Ostwestfale, dessen Team mit 89 Treffern die beste Offensive der Liga stellt.

Farke, der 2017 von der zweiten Mannschaft des BVB in den Osten Englands gekommen war und seinen auslaufenden Vertrag bei Norwich gerade bis 2022 verlängert hat, wäre nach David Wagner (2017 mit Huddersfield) der zweite deutsche Teammanager, dem in England der Aufstieg in die Premier League gelingt.

Der 42-Jährige setzt bei Norwich auf Qualität aus der Heimat. Acht Profis mit deutscher Staatsbürgerschaft spielen für City. Hinzu kommen etliche weitere Spieler mit Bundesligaerfahrung, unter anderem der treffsichere Ex-Schalker Teemu Pukki (28 Tore/10 Vorlagen).