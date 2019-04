Lukas Spendlhofer bleibt bei Sturm Graz

Lukas Spendlhofer bekennt sich vertraglich zum SK Sturm

Der SK Sturm Graz verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger und "Identifikationsfigur". Der Defensivmann geht bereits in sein sechstes Jahr bei den "Blackies".

Bundesligist Sturm Graz treibt seine Personalplanung weiter voran. Die Steirer vermeldeten am Freitagabend die Verlängerung mit Innenverteidiger Lukas Spendlhofer um drei Jahre. Seit 2014, als der bald 26-jährige Niederösterreicher zunächst von Inter Mailand ausgeliehen worden war, absolvierte er 147 Spiele für die Grazer.

Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl freute sich am Tag des Bekanntwerdens, dass Sandi Lovrič und Philipp Hosiner keine Zukunft in Graz haben, über "einen Spieler mit hoher sportlicher Qualität", der auch "für viele Fans eine Identifikationsfigur ist".

Spendlhofer zeigte sich "richtig happy" über den Verbleib bei "seinem Verein", er strich die Rahmenbedingungen in Graz hervor: "Ausschlaggebend war das, was ich an dem Verein habe. Auch das Umfeld und meine Familie."

apa