Real? FC Bayern? Eriksen verkündet Abschied von den Spurs

Getty Images

Christian Eriksen will Tottenham Hotspur verlassen

Nach dem verlorenen Finale der Champions League folgt für Tottenham Hotspur der nächste Rückschlag: Mittelfeld-Star Christian Eriksen will den Premier-League-Klub verlassen. Das Wunschziel lautet wohl Real Madrid, auch der FC Bayern München wurde zuletzt als möglicher Abnehmer genannt.

"Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere an einem Punkt angekommen bin, an dem ich etwas Neues probieren will", sagte der Däne gegenüber "Ekstrabladet".

Eriksen hoffe, dass sein Abschied aus London nun schnell über die Bühne geht und "dass es im Sommer eine Klarstellung geben wird". Sein Arbeitspapier bei den Spurs ist ohnehin nur noch bis 2020 gültig.

Der 27-Jährige habe "tiefsten Respekt" für den Klub, für den er seit sechs Jahren in der Premier League aufläuft.

Nun liebäugelt Eriksen vor allem mit einem Wechsel zu Real Madrid. "Wenn ich gehe, dann wird es hoffentlich ein Schritt nach vorne sein", ein Transfer zu den Königlichen sei laut Eriksen ein solcher: "Dafür muss Real Madrid aber Tottenham anrufen und sagen, dass sie Christian wollen. Soweit ich weiß, haben sie dies noch nicht getan."

Auch der FC Bayern mit Interesse an Christian Eriksen?

Sollte kein Top-Klub sein Interesse hinterlegen, könnte der 87-fache dänische Nationalspieler allerdings auch mit einem Verbleib in London leben. "Wenn nichts Aufregenderes auftaucht, bleibe ich vielleicht bei Tottenham. Ob ich dann einen neuen Vertrag unterschreibe, hängt von den Konditionen ab", so Eriksen.

Ob neben Real auch der FC Bayern zu den potenziellen Abnehmern gehört, ist ungewiss. Angaben der spanischen "Marca" zufolge haben die Münchner großes Interesse an einer Verpflichtung Eriksens.

Bislang war jedoch noch kein Verein bereit, die exorbitant hohe Ablöseforderung von Tottenham zu erfüllen. Im letzten Jahr soll diese Berichten zufolge bei rund 250 Millionen Euro gelegen haben. Bei nur einem Jahr Vertrag dürfte diese Summe nun jedoch "nur" noch weniger als halb so hoch sein.