PSG ködert Matthijs de Ligt mit Mega-Gehalt

Jan Kruger, getty

Matthijs de Ligt steht bei PSG ganz oben auf der Wunschliste

Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain gehen im Poker um das niederländische Supertalent Matthijs de Ligt offenbar "All in". Laut englischen Medienberichten könnte der 19-Jährige im Falle einer Unterschrift in Paris zu einem der bestbezahlten Fußballer überhaupt werden.

Um de Ligt von Ajax Amsterdam an die Seine zu locken, ist PSG offenbar jede Summe recht. Nachdem der Berater des Niederländers angeblich schon in Paris war und erste Gespräche mit dem französischen Spitzenklub geführt hat, wollen englische Medien nun herausgefunden haben, was dem Lager des Abwehrspielers geboten wurde.

Laut "Guardian" haben die Pariser nicht nur eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen offeriert, sondern de Ligt auch ein wahrlich fürstliches Gehalt geboten. Demnach könnte der Youngster bei PSG pro Woche 340.000 Pfund verdienen. Dies entspräche einem Jahresgehalt von umgerechnet rund 18 Millionen Euro. Damit würde de Ligt auf Anhieb in die absolute Top-Riege der Spitzenverdiener aufsteigen.

Im Gespräch ist laut des Berichts ein Vertrag bis zum Sommer 2024. Ajax Amsterdam soll sich bereits mit einem Abgang des Nationalspielers abgefunden haben. De Ligt selbst hat die Qual der Wahl, was seinen künftigen Arbeitgeber angeht. Neben Paris gelten auch der FC Barcelona, der FC Liverpool und Manchester United als potenzielle Abnehmer. Der FC Bayern hat sich dagegen aus dem Poker um das Riesentalent zurückgezogen.