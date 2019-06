Zlatan Ibrahimovic stellt neuen MLS-Rekord auf

Harry How, getty

Zlatan Ibrahimovic ist der Top-Verdiener der MLS

Er hat mal wieder alle abgehängt: Superstar Zlatan Ibrahimovic hat in der Major League Soccer neue Maßstäbe gesetzt. Nachdem der Schwede in den letzten eineinhalb Jahren sportlich überzeugte, stieß der Stürmer nun auch finanziell in neue Sphären vor.

In der nun von der MLS veröffentlichten offiziellen Gehaltsliste der Liga wird Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) mit einem Jahressalär von 7,2 Millionen US-Dollar (ca. 6,4 Mio. Euro) ausgewiesen. Damit ist der Schwede nicht nur der Top-Verdiener der Saison 2019, sondern auch der bestbezahlte MLS-Profi aller Zeiten. Auf Platz zwei folgt der US-Amerikaner Michael Bradley mit einem Gehalt von 6,5 Mio. Dollar (ca. 5,7 Mio. Euro).

Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) wird in der Liste, die auch mögliche Bonuszahlungen beinhaltet, mit einem Gehalt von 5,6 Mio. US-Dollar (ca. 5 Mio. Euro) auf Platz sechs geführt.

Englands Altstar Wayne Rooney kassiert in Washington 3,5 Mio. Dollar (ca. 3,1 Mio. Euro) und liegt damit auf Platz neun der Bestenliste.

Die Top-Verdiener der Major League Soccer in der Übersicht

1. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) 7,2 Mio. US-Dollar

2. Michael Bradley (Toronto FC) 6,5 Mio.

3. Giovani dos Santos (LA Galaxy/vereinslos) 6,5 Mio.

4. Jozy Altidore (Toronto FC) 6,3 Mio.

5. Carlos Vela (Los Angeles FC) 6,3 Mio.

6. Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) 5,6 Mio.

7. Ignacio Piatti (Montreal Impact) 4,4 Mio.

8. Alejandro Pozuelo Melero (Toronto FC) 3,8 Mio.

9. Wayne Rooney (DC United) 3,5 Mio.

10. Josef Martinez (Atlanta United) 3,0 Mio.