SK Rapid stellt neue Jubiläums-Trikots vor

unknown

Rapid-Kapitän Stefan Schwab und Co. haben eine neue Wäsch'. © Red Ring Shots

Der SK Rapid wird seine Heimspiele in den nächsten zwei Jahren in neuen Trikots bestreiten. Das Design der Dressen zum 120-Jahr-Jubiläum des Klubs ist aus der Vergangenheit inspiriert.

Die Spieler von Rapid Wien werden in den beiden kommenden Saisonen Trikots mit engen, grün-weißen Querstreifen tragen. Die neue Wäsch' des Rekordmeisters wurde Donnerstagmittag bei einer aufwändigen Präsentation im Allianz-Stadion vorgestellt.

Bei dem neuen Design handelt es sich um eine Hommage an das erste bildlich dokumentierte grün-weiße Rapid-Trikot aus dem Jahr 1907. "Wir sind ein Traditionsverein und stolz auf unsere 120-jährige Geschichte und Identität", sagte Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschenk. "Mit dem neuen Heimdress ist uns eine moderne Interpretation des ersten grün-weißen Trikots gelungen und ich hoffe, dass wir in diesen viele sportliche Erfolge feiern werden."

Erstmals in neuem Gewand im Einsatz werden Kapitän Stefan Schwab und Co. am kommenden Sonntag (18:45 Uhr) im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg sein.

red