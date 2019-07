Sturm Graz besteht Cup-Prüfung in Anif

GEPA pictures/ M. Engelbrecht

Sturm Graz freut sich über den Einzug in die zweite Cuprunde

Der SK Sturm Graz zieht durch einen 4:1-Auswärtssieg beim Regionalligisten Anif in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein.

Sturm Graz hat sich zum Auftakt des ÖFB-Cups keine Blöße gegeben und setzte sich gegen Anif ungefährdet mit 4:1 durch. Die Steirer starteten engagiert in die Partie, drückten die Hausherren von Beginn an tief in die eigene Hälfte und konnten sich in der siebten Minuten auch dafür belohnen. Philipp Hosiner verwertete eine Jantscher-Hereingabe per Kopf zur Führung.

Auch danach waren die Grazer am Drücker, ließen zunächst zwar noch hochkarätige Chancen liegen, konnten aber schließlich in der 30. Minute durch Otar Kiteishvili auf 2:0 erhöhen. Zwar kam Anif wie aus dem nichts nur sechs Minuten darauf durch Maximilian Dicker zum Anschlusstreffer, doch auch im Anschluss war Sturm das klar bessere Team.

Nach der Pause konnten die Grazer dann nicht mehr wie in Durchgang eins den großen Druck erzeugen, dennoch gelang Juan Domínguez schließlich in der 67. Minute das 3:1. Der kurz zuvor eingewechselte Emeka Eze setzte in der 78. Minute schließlich den Schlusspunkt. Somit steht Sturm hochverdient in der zweiten Runde des ÖFB-Cups.

red