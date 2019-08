Quoten auf den Bundesliga-Meister 2019/2020

Jörg Schöler, getty

Die Dortmunder Bosse wollen um die Meisterschaft mitspielen

Langsam erwacht auch in Deutschlands höchster Spielklasse der Fußball aus dem Sommerschlaf. Die Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung, Abläufe werden im Trainingslager und in Testspielen verinnerlicht und ab dem 16.August 20:30 Uhr rollt wieder der Ball in der Deutschen Bundesliga. Was erwartet uns in der kommenden Saison 2019/20? Ein Ausblick.

Erstmals erstklassig: Willkommen 1. FC Union Berlin in der 1. Bundesliga

Nach dem hart umkämpften 2:2 im Relegationshinspiel, reichte den Berlinern gegen den VfB Stuttgart ein torloses Unentschieden, um vor heimischer Kulisse den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die erste deutsche Bundesliga perfekt zu machen. Dementsprechend euphorisch ist auch die Stimmung an der alten Försterei. Am ersten Spieltag kommt mit RB Leipzig gleich mal ein Champions-League-Teilnehmer nach Berlin, um die Eisernen gebührend willkommen zu heißen. Neben Union Berlin und dem Paderborn, hat auch der 1. FC Köln den direkten Weg zurück in die Bundesliga gefunden. In die 2. Liga haben sich der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und eben der VfB Stuttgart verabschiedet.

Hans-Joachim Watzke mit deutlicher Kampfansage

Nach einer sensationellen Hinrunde und dem souveränen Herbstmeistertitel hatte es der BVB doch noch verpasst, sich selbst zu belohnen und ist vor allem an sich selbst gescheitert. Mangelte es Cheftrainer Favre und seinem jungen Team vergangene Saison noch an der nötigen Mentalität und dem Glauben an sich selbst, gehen die Dortmunder dieses Jahr mit breiter Brust und einem klaren Ziel in die neue Spielzeit.

"Wir wollen ohne Wenn und Aber um die Meisterschaft spielen", so die deutlichen Worte von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Mit der Erfahrung und dem Selbstverständnis des zurückgekehrten Weltmeisters Hummels sieht man das fehlende Puzzlestück für den langen Weg nun gefunden. Kluge Transfers, die sich natürlich noch beweisen müssen, und die bisher sehr überzeugenden Testspiele, untermauern die Ambitionen der Borussen. Vor allem eben auf dem Transfermarkt konnte der BVB die Bayern gefühlt bereits hinter sich lassen. Hoeneß und Rummenigge haben es bis dato verpasst, den großen Worten und Ankündigungen zur Stärkung der Offensive, auch Taten folgen zu lassen. Nachdem die letzten sieben Meistertitel allesamt nach München gewandert sind, verspricht die Liga endlich wieder einen offenen und spannenden Kampf um die Meisterschale.

Matthäus: "Er könnte mein Nachfolger als Weltfußballer werden."

Bei allen Meisterspekulationen sollte man RB Leipzig und Leverkusen auch nicht unerwähnt lassen. Beide Teams haben sich fest vorgenommen, den zwei Großen das ein oder andere Bein zu stellen. Die Leverkusener bauen dabei ganz auf ihr Offensivjuwel Kai Havertz. Im Kicker-Interview hat Lothar Matthäus den Shootingstar der Werkself unlängst als besten Spieler der vergangenen Saison geadelt und traut ihm zukünftig sogar den Weltfußballer-Titel zu. Hier geht’s zum Artikel. Es wird jedenfalls spannend zu sehen, ob er sein Team durch die Spielzeit tragen kann.

Der Nationalspieler Timo Werner scheint seine Aufgabe in Leipzig derweil noch nicht als beendet anzusehen. Immer wieder wurde er mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht. Am zweiten Spieltag gaben die Leipziger Bosse dann aber endlich bekannt, dass Werner sein Arbeitspapier bei RB vorzeitig bis 2023 verlängert hat.