"Sehr frustrierend": Pulisic hadert mit Rolle bei Chelsea

Christof Koepsel, getty

Christian Pulisic spielt seit dem Sommer für den FC Chelsea

Nachdem der Transfer offiziell schon im vergangenen Winter über die Bühne gegangen war, verließ Christian Pulisic im Sommer endgültig den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Bei seinem neuen Klub, dem FC Chelsea, fristet der ehemalige BVB-Star aktuell jedoch ein tristes Dasein als Reservist.

"Natürlich ist das sehr frustrierend. Aber ich werde weiter hart arbeiten und mein Bestes geben, weil ich spielen will. Es ist derzeit schwierig für mich, aber ich muss weiter lernen", kommentierte der US-Amerikaner seine Lage bei den Blues gegenüber dem Fernsehsender "NBC".

Der Außenstürmer räumte ein, dass der Wechsel von Dortmund nach London "eine große Umstellung" gewesen sei. Das ändere aber nichts an seinen ambitionierten Zielen: "Ich muss mich da rauskämpfen. Ich will Teil dieses Teams sein und meinen Teil zum Erfolg beitragen."

Optimistisch stimmen den 31-fachen Nationalspieler seine Erlebnisse bei der Borussia. Auch in Dortmund musste sich der Youngster in der abgelaufenen Saison nach anhaltenden muskulären Problemen mehrfach zurückkämpfen.

"Letztlich habe ich aber wieder meine Chancen bekommen und gegen Ende der Spielzeit gute Leistungen gezeigt", erinnert sich der Rechtsfuß: "Also muss ich mich auch jetzt reinhängen und Gas geben."

Chelsea-Coach Lampard will Pulisic Zeit geben

Pulisic war bereits im Januar für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt. Der Klub aus der Premier League verlieh den 21-Jährigen jedoch zunächst für die Rückrunde zurück an den BVB. Erst im Juli startete für ihn deshalb das Abenteuer auf der Insel.

Beim sechsmaligen englischen Meister ist Pulisic nun in eine Phase des Umbruchs geraten. Chelsea-Coach Frank Lampard stehen nach der Transfer-Sperre im Sommer und dem Abgang von Superstar Eden Hazard nur noch wenige Top-Spieler zur Verfügung. In seinen Planungen spielen daher junge Kicker eine wichtige Rolle.

Spieler wie Tammy Abraham oder Mason Mount konnten ihre Chance in dieser Spielzeit nutzen und sich in der ersten Mannschaft etablieren. Pulisic zeigte in seinen vier Premier-League-Einsätzen hingegen nur mäßige Leistungen.

Lampard hat dafür allerdings Verständnis: "Es ist doch vollkommen normal, dass er eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht. Er hatte in dieser Saison und in der Vorbereitung bereits einige gute Momente, aber er muss das täglich abrufen. Seine Zeit wird kommen."