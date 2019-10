Aus nach 110 Jahren? SG Wattenscheids emotionaler Appell

Andreas Rentz, getty

Ende der Neunzigerjahre spielte die SG Wattenscheid noch in der 2. Bundesliga

Traditionsverein SG Wattenscheid 09 steht wohl endgültig vor dem Aus. Am kommenden Wochenende könnte das letzte Pflichtspiel des Ruhrgebietsvereins anstehen. Der Klub will daher noch einmal alle Anhänger mobilisieren und hat einen emotionalen Post an alle SGW-Fans gerichtet.

"Samstag findet um 14 Uhr das Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf statt. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es vielleicht das letzte Spiel des Vereins sein wird. Dennoch möchten wir euch aufrufen, eure Solidarität mit dem Verein zu zeigen", so der Verein in einem jüngsten Facebook-Beitrag, der bereits hundertfach geteilt wurde.

Die SG Wattenscheid 09 ist hoch verschuldet und befindet sich bereits unter der Aufsicht von Insolvenzverwalterin Anja Commandeur. Diese ließ bereits vor kurzem durchblicken, dass das Ende des Vereins nach 120-jähriger Geschichte unmittelbar bevorsteht: "Wir benötigen in den kommenden zehn Tagen Klarheit in Form von Geld, ansonsten muss ich wegen fehlender Liquidität die Massenunzulänglichkeit anzeigen, den Spielbetrieb einstellen und ordentliche Kündigungen und Freistellungen sämtlicher Mitarbeiter aussprechen."

Diese Aussage fiel am 10. Oktober. Soll es mit dem Verein noch weitergehen, muss bis Montag eine Lösung in Form von neuen finanziellen Mitteln her.

Der Klub aus dem Bochumer Westen ist derzeit noch in der Regionalliga West gemeldet und rangiert dort nach zwölf Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. Sportlich gesehen hätten die Schwarz-Weißen noch alle Chancen, die Klasse zu halten. Dazu wird es nun aber wohl gar nicht erst kommen.

Klub-Appell: "Kommt ins Stadion! Singt noch einmal die Vereinshymne!"

Das Aus des Klubs, in dem momentan neben der Seniorenabteilung auch noch Jugendmannschaften mit mehreren Hundert Spielern gemeldet sind, scheint derzeit nicht mehr abwendbar: Ein neuer Geldgeber ist nicht in Sicht, um den Verein irgendwie aus seiner desaströsen Situation zu verhelfen.

Der Klub selbst will sich im vielleicht letzten Heimspiel des Bestehens mit einem großen Abgang verabschieden: "Kommt ins Stadion! Seid für die Mannschaft da und unterstützt sie. [...] Singt noch einmal die Vereinshymne! [...] Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir 09er sind. In guten wie in schlechten Zeiten. Lasst uns, in dieser emotional schweren Zeit, gemeinsam im Stadion zusammenhalten!", schreibt der Verein in dem Sozialen Netzwerk weiter.

Die Partie des einstigen Bundesligisten gegen Fortuna Düsseldorf II wird am Samstag um 14 Uhr angepfiffen.