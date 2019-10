"Es ist einfach zu viel": Tuchel schlägt Alarm

Lintao Zhang, getty

Thomas Tuchel beklagt die hohe Belastung seiner Spieler

Thomas Tuchel hat sich in die Liste prominenter Kritiker am prall gefüllten Spielplan für Profi-Fußballer eingereiht. Die hohe Belastung habe seiner Meinung nach nicht nur Auswirkungen auf die Spieler, erklärte der Trainer von Paris Saint-Germain.

Bereits am Freitagabend müssen Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain nach der Länderspielpause ihr nächstes Ligaspiel absolvieren. Für diese Ansetzung hat Tuchel kein Verständnis, zumal einige seiner Profis erst am Mittwoch von ihren Nationalmannschaften zurückkehrten. "Es ist komisch und ich verstehe es auch nicht", sagte der Deutsche, der erklärte, sein Team müsse in der Partie "viele Hürden" überspringen.

Generell sei die Belastung für die Profis viel zu hoch, beklagte der PSG-Coach. "Es ist einfach zu viel. Es gibt zu viele Freundschaftsspiele. Das große Problem ist, dass wir zwischen den Erholungsphasen und den Spielen nicht mit den Spielern arbeiten können. Wie viele andere Klubs haben auch wir viele Verletzte", so Tuchel, in dessen Augen die hohe Anzahl an Spielen gravierende Folgen hat.

"Die Menschen kommen ins Stadion, um Show und Einsatz zu sehen. Aber das ist nicht so einfach, denn es gibt einfach keine Pausen. Es gibt zu viele Spiele, was am Ende die Qualität des Spiels und die Gesundheit der Spieler killt", glaubt Tuchel, dass das Niveau der Partien unter dem straffen Zeitplan von FIFA, UEFA und den nationalen Verbänden leidet.

Auch Klopp findet klare Worte

Auch Jürgen Klopp ist der Terminkalender ein Dorn im Auge. Der Liverpool-Coach klagte in den vergangenen Monaten mehrfach und mit deutlichen Worten über die hohe Belastung. "Es scheint so, als könnte sich niemand eine Woche ohne Fußball vorstellen. Wie ist es dazu gekommen? Es gibt immer das nächste Spiele, das nächste Spiel", kritisierte Klopp: "Diese Situation ist auf lange Sicht einfach inakzeptabel."

Eine Lösung für das Problem ist laut Tuchel nicht so einfach: "Wir versuchen alles, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, aber das ist schwierig." Die beste Lösung, so der PSG-Coach, sei eine perfekte Vorbereitung auf die Spiele. "Aber genau das ist unmöglich, weil es so viele Wettbewerbe und Spiele gibt."