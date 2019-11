Real-Stürmer Mariano Díaz vor Leih-Wechsel

Angel Martinez, getty

Mariano Díaz wird Real Madrid auf Leihbasis verlassen

Die Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Dortmund schauen sich Medienberichten zufolge nach Verstärkung im Sturmzentrum um. Gut möglich, dass sich einer der Revierklubs mit Real Madrid auf einen Transfer einigt.

Bei den Königlichen soll Mariano Díaz verliehen werden, um Spielpraxis zu bekommen. Dessen Berater bestätigte gegenüber "LaRoma24" nun konkrete Pläne: "Er wird für zwei Jahre auf Leihbasis wechseln, auch wenn wir uns noch für keinen Klub entschieden haben."

Der 26-Jährige wechselte erst im August 2018 von Olympique Lyon nach Spanien, kam dort seither jedoch nie wirklich zum Zug. In insgesamt 19 Pflichtspielen wurde er nur viermal in die Startelf beordert. In der laufenden Saison sammelte er noch keine einzige Spielminute.

Zuletzt hieß es "Sky" zufolge, dass sowohl Schalke als auch Dortmund über einen Transfer des Angreifers aus der Dominikanischen Republik nachdenken. Dem BVB fehlt seit Wochen ein gelernter Mittelstürmer, zumal Paco Alcácer erneut verletzungsbedingt ausfallen wird.

Bei S04 mangelt es ebenfalls an gefährlichen Alternativen im Sturm. Die Königsblauen sollen "Bild" zufolge zudem schon im Sommer interessiert gewesen sein. Díaz schließe dem Boulevardblatt zufolge einen Wechsel zu Schalke bislang jedoch kategorisch aus.

Möglich scheint derweil auch ein Wechsel nach Katar, wie "As" aus Spanien berichtet. Demnach habe Al Rayyan Interesse bekundet und könnte in der kommenden Winter-Transferphase Vollzug melden.