Liverpool stellt Pläne für Stadionausbau vor

Clint Hughes, getty

Der FC Liverpool plant den Ausbau seiner Spielstätte an der Anfield Road

Der FC Liverpool hat die ersten Pläne für den Ausbau seines Stadions an der Anfield Road vorgestellt. Wie der Klub mitteilte, soll die legendäre Spielstätte um zusätzliche 7.000 Sitzplätze erweitert werden. Damit würde sich das Fassungsvermögen auf rund 61.000 Plätze erhöhen.

"Die Vision für das Projekt ist die Schaffung eines größeren Stadions in Anfield, in dem mehr Fans in einer erstklassigen Einrichtung im Herzen von Liverpool einige der besten Fußballspiele Europas sehen können", teilte der Klub auf seiner Vereinsseite mit.

Die zuletzt vorgesehene Erhöhung um 4.800 Plätze ist mittlerweile hinfällig. Inzwischen planen die Vereins-Bosse einen gewaltigen Ausbau des sogenannten Anfield Road Stands.

Wie "Press Association" erfahren haben will, soll das Projekt rund 60 Millionen Pfund (70,3 Millionen Euro) kosten. "Es handelt sich derzeit nur um vorläufige Zahlen, da es noch viel zu tun gibt", so Liverpools COO Andy Hughes gegenüber der Nachrichtenagentur.

Zudem veranstalten die Reds in den kommenden Tagen eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen, um die Pläne Fans, Anwohnern und Unternehmen vorzustellen.

Das Stadion an der Anfield Road wurde 1884 eröffnet. 2016 wurde bereits die Haupttribüne erweitert. Aktuell ist das Team von Trainer Jürgen Klopp seit 47 Spielen zuhause ungeschlagen und führt die Premier League mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten an Leicester City souverän an.