Diese TV-Sender zeigen die deutschen EM-Spiele

Das DFB-Team trifft bei der EM auf dicke Brocken

Das ZDF überträgt am 16. Juni 2020 das erste EM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich. Die Partie in München wird um 21:00 Uhr angepfiffen.

Wie "Das Erste" weiter mitteilte, ist das Eröffnungsspiel der multinationalen Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei am 12. Juni (21:00 Uhr) in Rom in der ARD zu sehen. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion am 12. Juli 2020 (21:00 Uhr) wird vom ZDF übertragen.

Das Duell zwischen Titelverteidiger Portugal und der DFB-Auswahl ist am 20. Juni (18:00 Uhr) im ARD-Programm zu sehen. Auch das dritte Gruppenspiel der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw findet in München statt.

Der Gegner der Deutschen in der Partie am 24. Juni (21:00 Uhr) steht allerdings noch nicht fest; dieses Team muss sich im März noch über die Playoffs qualifizieren. Die EURO 2020 findet zum 60-jährigen Jubiläum des Turniers in zwölf Ländern statt.