Mbappé-Transfer: Real lockt PSG mit Spielertausch

David Ramos, getty

Trägt Kylian Mbappé schon bald das Trikot von Real Madrid?

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain ist derzeit einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Seit Monaten buhlt Real Madrid um die Dienste des Stürmers - bislang ohne Erfolg. Allem Anschein nach wagen die Königlichen nun einen neuen Vorstoß und wollen PSG mit einem Spielertausch überzeugen.

Wie die spanische "AS" berichtet, soll Real bereit sein, Vinícius Júnior in ein Tauschgeschäft mit Mbappé einzubinden. Demnach würde man den Brasilianer in die französische Hauptstadt ziehen lassen, wenn der 20-jährige Weltmeister dafür zukünftig im Santiago Bernabéu auflaufen würde.

Vereinspräsident Florentio Pérez würde demnach sogar noch einige Millionen draufpacken, um den Deal zu realisieren. Auch wenn die Pariser bisher jeden Vorstoß für eine Verpflichtung ihres Stürmers ablehnten, werden die Vereinsverantwortlichen den Vorschlag laut dem Bericht überdenken. Schließlich machte der junge Angreifer bislang keine Anstalten, sein bis 2022 laufendes Arbeitspapier zu verlängern.

Ein Deal mit Vinícius Júnior könnte dementsprechend für beide Seiten ein ertragreiches Tauschgeschäft darstellen. Insbesondere da PSG-Manager Lenoardo in dem 19 Jahre jungen Südamerikaner einen geeigneten Nachfolger für sein Sturm-Juwel sehen soll.