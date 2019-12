Kurios: Aubameyang legt Klo-Pause während des Spiels ein

Marc Atkins, getty

Pierre-Emerick Aubameyang musste offenbar während des Spiels auf die Toilette

Fans des FC Arsenal im Stadion und Zuschauer an den TV-Geräten rieben sich am Donnerstagabend verwundert die Augen. Nicht nur, weil die Gunners rund zehn Minuten vor Spielende mit 1:2 gegen Brighton & Hove Albion hinten lagen, sondern auch, weil der ehemalige BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang auf einmal vom Feld verschwunden war - ohne ausgewechselt worden zu sein.

"Wenn man muss, dann muss man": so oder so ähnlich muss Aubameyang gedacht haben, als er Minuten vor dem Abpfiff zum Lauf in Richtung Spielertunnel ansetzte und verschwand, obwohl seine Mannschaft gerade einem Rückstand hinterher lief.

Nur kurze Zeit später kehrte der Stürmer zurück, konnte die Niederlage des Klubs jedoch auch nicht mehr verhindern. Schnell schossen Spekulationen ins Kraut: War der Gabuner tatsächlich auf der Toilette? Warum konnte der 30-Jährige nicht bis zum Spielende warten?

Freddie Ljungberg sorgte später mehr oder weniger für Aufklärung, obwohl er selbst gar nicht mitbekommen hatte, dass sein Angreifer das Feld verlassen hatte. "Ich habe nur gesehen, wie er dann auf einmal wieder da, nachdem er zuvor verschwunden war", verriet der Interimscoach der Gunners.

"Er ist raus gerannt und kam zwei oder drei Minuten später wieder", sagte Ljungberg. "Wenn du dich unwohl fühlst, dann fühlst du dich unwohl, da kann man nichts machen", deutete der 42-Jährige einen Klo-Besuch von Aubameyang an.

Nach seiner Rückkehr vom stillen Örtchen konnte der Stürmer jedoch nichts mehr am Spielstand ändern. Nach der 1:2-Heimpleite steht der FC Arsenal abgeschlagen von der Spitzengruppe auf dem zehnten Tabellenplatz.