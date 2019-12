Mattersburg gibt "rote Laterne" an die WSG ab

APA

Mattersburg stürzt Tirol endgültig in die Krise

Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Innsbruck stürzt der SV Mattersburg die WSG Tirol über den Winter ans Tabellenende der österreichischen Bundesliga.

In der Bundesliga hängt die "rote Laterne" über den Winter in Wattens. Der SV Mattersburg feierte am Sonntag im Kellerduell mit WSG Tirol einen 3:1-(1:0)-Auswärtssieg und verdrängte den Aufsteiger ans Tabellenende. Dank des ersten Siegs seit 29. September haben die Burgenländer nun zwei Punkte Vorsprung auf die Tiroler.

Die Vorentscheidung fiel durch einen Fehlentscheidung von Schiedsrichter Felix Ouschan. Bei einem Zweikampf von Tirol-Verteidiger Michael Svoboda mit Martin Pušić entschied Ouschan statt auf Foul des SVM-Stürmers auf Elfmeter, den Pušić zum 1:0 verwertete (18.). Andreas Kuen erhöhte auf 2:0 (54.), dem 3:0 durch Mario Kvasina (89.) folgte der Ehrentreffer der Gäste durch Benjamin Pranter (91.).

Mattersburg stürzt Wattens in die Krise

Nur 1.250 Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Mattersburger Defensive meist sicher stand und wenig zuließ. Tirol hatte nur vor der Pause zwei große Chancen auf den Ausgleich: Lukas Grbić zögerte im direkten Gegenzug nach einem zurecht aberkannten Halper-Treffer zu lange (30.), Benjamin Pranter traf den Ball alleine vor Torhüter Markus Kuster nicht (37.).

Eine kurze Tiroler Drangperiode gleich zu Beginn der zweiten Hälfte brachte nichts ein, Mattersburg schlug dagegen bald wieder zu. Kuen wollte offenbar flanken, der Ball senkte sich aber hinter Torhüter Ferdinand Oswald ins Tor (54.). Die Hausherren waren danach zwar weiter bemüht, aber auch unverändert harmlos.

Nach der sechsten Niederlage hintereinander fiel Tirol ans Tabellenende zurück. Die Burgenländer durften sich nach zuletzt nur einem Punkt aus acht Matches zumindest über einen erfreulichen Jahresabschluss freuen.

