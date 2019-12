Sieg gegen Alavés: Barca festigt Tabellenführung

Alex Caparros, getty

Luis Suárez stellte per Elfmeter den Endstand her

Fünf Tage nach dem torlosen Clásico gegen Real Madrid hat der spanische Fußball-Meister FC Barcelona seine Pflichtaufgabe gemeistert und die Tabellenführung gefestigt.

Mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen in der Startelf siegte die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde gegen Deportivo Alavés mit 4:1 (2:0).

Weltmeister Antoine Griezmann (14.) brachte die Katalanen in Führung. Vor der Pause legte der frühere Münchner und Leverkusener Arturo Vidal (45.) nach. Pere Pons (56.) gelang per Kopf der Anschlusstreffer für die Gäste, ehe Superstar Lionel Messi (69.) mit einem Distanzschuss und Luis Suárez (75.) per Handelfmeter für die Entscheidung sorgten.

In der Tabelle hat Barca drei Punkte Vorsprung auf Real, das am Sonntagabend gegen Athletic Bilbao nachlegen kann. Um an Barcelona vorbeizuziehen, bräuchten die Königlichen allerdings einen deutlichen Sieg mit sechs Toren Differenz.