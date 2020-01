Zum dritten Mal: Ancelotti will ehemaligen Bayern-Star

unknown

Arbeiten Carlo Ancelotti und James Rodríguez nach Stationen in Madrid und beim FC Bayern München bald auch in England zusammen?

Carlo Ancelotti und James Rodríguez haben bereits bei Real Madrid und beim FC Bayern München zusammengearbeitet. Nun könnte es zum nächsten Wiedersehen kommen.

Der italienische Star-Coach, seit Dezember beim Premier-League-Klub FC Everton verantwortlich, forciert dem "Mirror" zufolge einen Transfer des Kolumbianers. Demnach soll der Mittelfeldspieler abermals von Real Madrid verliehen werden.

Everton, in der Liga nur Tabellenelfter, will mit neuen Investitionen raus aus dem Mittelmaß. Rodríguez sei ein wichtiges Puzzleteil in den Planungen Ancelottis, um das Spiel der "Toffees" kurzfristig zu beleben.

Der 28-Jährige hat bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2021. Seit seiner Rückkehr aus München, wo der Nationalspieler in zwei Jahren keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen konnte und somit vom FC Bayern letztlich nicht fest verpflichtet wurde, ist James Rodríguez bei den Königlichen überwiegend außen vor.

Unter Trainer Zinédine Zidane machte er bislang erst neun Pflichtspiele, fünf Mal stand er in der Startelf. Im vergangenen Sommer war der offensive Mittelfeldspieler angesichts der schwierigen Beziehung zum französischen Star-Coach bereits mit einem Wechsel zum SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Dortiger Trainer war damals passenderweise Carlo Ancelotti.

James Rodríguez wechselte 2014 von der AS Monaco zu Real Madrid, wo er erstmals auf den 60-Jährigen traf. Dessen Amtszeit in Madrid endete wiederum im Sommer 2015. Nachdem Ancelotti ein Jahr später bei den Bayern anheuerte folgte 2017 auch James Rodríguez nach München. Dort arbeiteten beide bis zur Entlassung von Ancelotti im September jedoch nur wenige Monate zusammen.