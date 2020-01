Nach Verletzung gegen Dortmund: Dembélé trainiert wieder

Kirchner/Neundorf via www.imago-images.de

BVB-Profi Guerreiro (r.) entschuldigte sich bei Barcelonas Dembélé nach dessen Foul

Ousmane Dembélé vom FC Barcelona hatte sich Ende November ausgerechnet gegen Borussia Dortmund eine Muskelverletzung zugezogen. Nun kehrte der ehemalige BVB-Star nach langen Wochen des Wartens endlich auf den Rasen zurück.

Der 22 Jahre alte Franzose absolvierte am Montagmorgen erste Laufeinheiten auf dem Trainingsgelände der Katalanen, der Ciutat Esportiva Joan Gampar.

Die Übungen fanden allerdings noch ohne seine Kollegen statt. Wann er ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch nicht bekannt.

Dembélé hatte den ersten Teil seiner Reha während der Winterpause in Katar absolviert. Der zweite Teil findet nun in Barcelona statt.

Das Comeback des Flügelstürmers soll in drei bis vier Wochen erfolgen. Dembélé hatte sich beim 3:1-Sieg gegen den Bundesligisten in der Champions League am rechten Oberschenkel nach einem Zweikampf mit Raphael Guerreiro verletzt. Der Nationalspieler Frankreichs fiel zuvor bereits mehrfach aufgrund von Muskelverletzungen aus.