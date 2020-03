Ex-Sevilla-Coach wird Nationaltrainer Armeniens

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Joaquin Caparros wird neuer Armenien-Trainer

Joaquin Caparros wird neuer Fußball-Nationaltrainer Armeniens. Dies bestätigte der FC Sevilla. Der 64-Jährige war Direktor der Talentförderung beim spanischen Erstligisten aus Andalusien.

Mit Armenien um Starspieler Henrikh Mkhitaryan will sich Caparros, der sein Amt als Trainer in Sevilla im vergangenen Sommer niedergelegt hatte, für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren.