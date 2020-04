Kurios: Verbandspräsident rät Aubameyang zu Wechsel

Vince Mignott via www.imago-images.de

Zu gut für Arsenal? Pierre-Emerick Aubameyang

In die Gerüchteküche um einen Wechsel des ehemaligen BVB-Knipsers Pierre-Emerick Aubameyang schaltet sich mit dem Präsidenten des gabunischen Fußballverbands eine ungewohnte Stimme ein. Pierre Alain Mounguengui spricht sich deutlich dafür aus, dass der Stürmer die Gunners für einen größeren Klub verlassen sollte.

"Ich will nicht sagen, dass Arsenal kein ambitioniertes Team ist, aber Arsenal hat nicht so hohe Ziele wie es andere Klubs in Europa haben", sagte der Verbands-Präsident gegenüber "ESPN" und gießt gleich noch etwas mehr Öl ins Feuer: "Aubameyang ist ein Weltklasse-Spieler", allerdings sei Fußball ein Team-Sport. Da Auba aktuell bei Arsenal spiele und "dort bislang noch nichts gewonnen habe", wirft Mounguengui dem Verein aus Nord-London "kollektives Versagen" vor.

Die Gunners stehen in der wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März unterbrochenen Premier-League-Spielzeit mit 40 Punkten lediglich auf Rang neun und haben die Champions-League-Plätze mit acht Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Chelsea FC längst aus den Augen verloren. In der Europa League blamierte Arsenal sich gegen Olympiakos Piräus und schied bereits in Sechzehntelfinale gegen die Griechen aus,

Der Verbandsboss rät Aubameyang, der auch schon in dieser Saison bereits wieder 17 Mal in Englands Oberhaus getroffen hat, dringend zu einem Wechsel zu einem ambitionierterem Team und ist sich sicher, "dass er dort auch seinen Platz finden würde".

Zuletzt wurde der pfeilschnelle Stürme immer wieder mit den beiden spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona sowie Inter Mailand und PSG in Verbindung gebracht. Arsenal-Coach Mikel Arteta beteuerte allerdings noch im März den Gabuner, dessen Vertrag 2021 ausläuft "unter allen Umständen" halten zu wollen.