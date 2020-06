Guardiola reagiert auf Titel des FC Liverpool

unknown

Pep Guardiola (r.) und Jürgen Klopp

Pep Guardiola hat dem FC Liverpool und insbesondere Jürgen Klopp für den Gewinn der englischen Meisterschaft gratuliert. "Glückwunsch an die Fans, den Trainer, die Spieler.

Das war wohlverdient, sie sind gute Champions. Liverpool hat jede Partie gespielt, als wäre es ihre letzte", sagte der Spanier, der mit City zuvor zweimal in Folge dem Titel geholt hatte.

Manchester hatte am Donnerstag beim FC Chelsea verloren (1:2) und die Reds so zum Meister gemacht. "Gratulation an Liverpool für diese großartige Saison. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel gewonnen und wollen natürlich diese Lücke wieder schließen", sagte Guardiola.

In der vergangenen Spielzeit hatte Klopp mit Liverpool 97 Punkte geholt und dabei nur ein Spiel verloren, musste Manchester (98 Zähler) aber Platz eins überlassen.

"Aber Liverpool hat die Champions League gewonnen und daraus unglaubliches Selbstvertrauen gezogen. Dass sie 30 Jahre ohne Meistertitel waren, hat ihnen einen unglaublichen Fokus verliehen. Nach vier Titeln in der vergangenen Saison waren wir vielleicht etwas zu locker", sagte Guardiola.