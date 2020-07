Tuchels Titeljagd geht weiter: "Wir sind bereit"

POOL - Anthony dibon / Icon Sport via www.imago-im

Tuchel greift mit PSG nach dem nächsten Titel

Neymar hatte schon wieder richtig Bock auf Spektakel. "Welche Ecke?", fragte der Superstar von Paris St. Germain den gegnerischen Torwart vor dem Elfmeter grinsend, der zuckte nur mit den Schultern und lachte. Also lief der Brasilianer an - und schoss überhaupt nicht. Stattdessen legte er den Ball quer, der mitgelaufene Mauro Icardi verwandelte.

Die kuriose Szene aus dem Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Waasland-Beveren (7:0) verdeutlichte: Der Spielwitz ist beim französischen Meister nach über viermonatiger Pause auf jeden Fall schon wieder zurück. Ganz so locker dürfte es das Starensemble um Neymar, Weltmeister Kylian Mbappé und Nationalspieler Julian Draxler am Freitag dann aber nicht mehr nehmen. Schließlich geht es für das Team von Trainer Thomas Tuchel gegen AS St. Etienne im französischen Pokalfinale um den zweiten Titel der Saison.

"Wir sind optimal vorbereitet", sagte Tuchel, und die Zahlen geben ihm Recht. 20:0 Tore lautete die Bilanz nach drei Testspielen gegen den französischen Zweitligisten AC Le Havre, Waasland-Beveren und Schottlands Meister Celtic Glasgow - St. Etienne kann kommen.

"Ich fühle, dass wir bereit sind"

Bis zu 5000 Zuschauer werden im Stade de France erlaubt sein, erscheinen werden aber weniger. Da den Klubs jeweils nur 900 Tickets zur Verfügung gestellt wurden, boykottiert die aktive Fanszene aus St. Etienne das Spiel und lässt die trotzdem gekauften Karten ungenutzt. Staatspräsident Emmanuel Macron wird hingegen auf der Tribüne Platz nehmen.

Tuchel will dem prominenten Gast freilich einiges bieten. "Das erste Pflichtspiel ist immer etwas besonderes. Aber ich fühle, dass wir bereit sind", sagte der frühere Bundesligatrainer, dessen Team das bislang letzte Pflichtspiel am 11. März beim 2:0 im Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund bestritten hatte. Die heimische Liga wurde wegen der Coronakrise frühzeitig abgebrochen und Paris zum Meister erklärt.

PSG träumt vom Triple

Nun geht die Titeljagd weiter, das Spiel um den Coup de France gibt für PSG nur den Startschuss in einen heißen Fußballsommer. Am 31. Juli steht noch das Finale im Ligapokal gegen Olympique Lyon an, dann geht es schon nach Lissabon zum Finalturnier der Champions League.

Zwar betonte Tuchel zuletzt immer wieder, dass er von Spiel zu Spiel denke und noch keinen Gedanken an die Königsklasse verschwende. Seine katarischen Bosse um Präsident Nasser Al-Khelaifi sehen dies aber sicher anders. Der Henkelpott ist seit Jahren das erklärte Ziel an der Seine. Doch schon das Viertelfinale in Portugals Hauptstadt gegen das formstarke Atalanta Bergamo am 12. August hat es in sich.

"Es wird kompliziert, ein sehr schwieriges Match", sagte Tuchel. Mit dann bestenfalls drei Titeln im Gepäck wäre zumindest das Selbstvertrauen groß genug.