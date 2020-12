Verletzungsgeplagter Robben mit Kampfansage

via www.imago-images.de

Arjen Robben kämpft mit Verletzungen

Zehn Jahre lang ging Arjen Robben mit dem FC Bayern auf Titeljagd. Im Sommer 2020 kehrte der Flügelstürmer überraschend aus dem Ruhestand zurück, doch das Comeback beim FC Groningen droht zu scheitern.

Gerade einmal 44 Minuten absolvierte Robben in der laufenden Eredivisie-Saison. Seitdem fehlt der 36-Jährige mit Blessuren. Dabei fühlte sich der Linksfuß zum Start fit.

"Es ist ein Klischee, aber die Zeit ist sehr schnell vergangen. An einem bestimmten Punkt begann ich dieses Abenteuer und am Anfang lief es wirklich gut, eigentlich über den Erwartungen", erklärte Robben gegenüber "RTV Noord".

Im Anschluss wurde der Niederländer von Leistenproblemen ausgebremst. "Zum Glück habe ich mich davon gut erholt", sagte Robben. Allerdings ging die Verletzungsmisere in die nächste Runde.

"In der folgenden Woche hatte ich zwei Rückschläge. Dann war es wohl falsch", so der Vize-Weltmeister von 2010: "Ich bin an alle Grenzen gestoßen. Die Energie war weg. Der Kopf wollte, aber der Körper hat nicht gemacht, was er sollte."

Arjen Robben träumt vom Comeback

Robben habe das Comeback beim FC Groningen "nur für den Verein angefangen". "Die Tatsache, dass ich immer weitermache, hat mit meinem eigenen Stolz zu tun, denke ich. Das Rationale und das Emotionale prallen manchmal aufeinander", verriet der Routinier, der sich selbst frage, ob es noch Sinn mache.

Dennoch gibt sich Robben weiter kämpferisch. "Natürlich kann man sagen: Arjen, du hast jetzt 49 Minuten gespielt und das ist einfach nicht genug. Ich habe auch mehr davon erwartet. Und irgendwo weiß ich, dass es klappen wird und das möchte ich zeigen. Nicht so sehr für die Außenwelt, sondern auch für mich selbst. Man will einfach nur auf das Feld und spielen", sagte der ehemalige Profi des FC Bayern, der derzeit weiter aufgrund seines Trainingsrückstands fehlt.