Wacker Innsbruck bestätigt Aydin-Transfer

Okan Aydin (l.) verstärkt Wacker Innsbruck

Spielmacher Okan Aydin darf endlich wieder kicken und verstärkt ab sofort Zweitliga-Traditionsklub Wacker Innsbruck.

Okan Aydin ist ab sofort Spieler des FC Wacker Innsbruck. Am Samstagvormittag vermeldete der Tiroler Zweitligist, dass die Spielgenehmigung für den 26-jährigen Deutsch-Türken eingetroffen sei.

Aydin unterschreibt beim Tabellensechsten der 2. Liga einen Vertrag bis Sommer 2022 inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr.

Wacker-Innsbruck-Neuzugang Aydin ist "überglücklich"

"Ich bin überglücklich, endlich wieder das tun zu dürfen, was ich liebe: Fußball spielen! Die Wochen und Monate seit September waren keine einfache Zeit für mich, doch meine Familie und mein Umfeld haben mich großartig unterstützt", so Aydin in einer Aussendung.

Vergangenen September hatte er seinen Vertrag bei Austria Klagenfurt aufgelöst und eine Absichtserklärung unterschrieben, um zu Jiangxi Liansheng in die 2. chinesische Liga zu wechseln. Der Deal kam allerdings nie zustande.

Nun fühlt sich Aydin "absolut bereit und total heiß auf das neue Kapitel bei Wacker Innsbruck". Laut Sportdirektor Alfred Hörtnagl wollte der Traditionsklub Aydin "unbedingt verpflichten und haben uns demnach sehr um ihn bemüht. Ein starkes Zeichen, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."

