Holzhauser schießt Beerschot zum Sieg

YORICK JANSENS via www.imago-images.de

Raphael Holzhauser hatte allen Grund zu jubeln

Raphael Holzhauser hat am Sonntag in der belgischen Meisterschaft den KVA Beerschot zum 2:1-Sieg gegen den Tabellendritten KRC Genk geschossen.

>> Spielbericht: KRC Genk gegen K Beerschot VA

Der ÖFB-Teamspieler traf in der 82. Minute vom Elfmeterpunkt zur 2:0-Führung. Es war bereits der fünfte Elfmeter, den der Niederösterreicher in dieser Saison verwertete. Holzhauser hält bei 13 Toren und 13 Assists und führt die Scorerwertung der Jupiler League mit 26 Punkten an.

Onze Mannekes winnen op KRC Genk!



Een wereldgoal van Jan Van den Bergh en een doelpunt van Holzhauser waren genoeg voor de drie punten.#GNKBEE #TogetherWeBuildHistory #Beerschot #Football — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) 21. Februar 2021

apa