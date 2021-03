Wiesinger trotz Sprunggelenksverletzung nicht lange out

APA

Philipp Wiesinger macht der Knöchel zu schaffen

Philipp Wiesinger hat beim 1:0-Auswärtserfolg des LASK bei SCR Altach am Samstag eine Bänderverletzung am Sprunggelenk erlitten.

Das gab der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Wie lange der 26-jährige Abwehrspieler pausieren muss, steht noch nicht ganz fest. "Es wird voraussichtlich kein längerfristiger Ausfall. Es besteht die Möglichkeit, dass er am Sonntag einsatzbereit ist", verlauteten die Linzer. Da steht das Oberösterreich-Duell bei Ried an.

