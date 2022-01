PSG sagt Reise nach Katar und Saudi-Arabien ab

Fr d ric Chambert via www.imago-images.de

Paris Saint-Germain wird nicht nach Katar reisen

Der französische Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain hat angesichts der Corona-Situation in Frankreich den von 16. bis 20. Januar geplanten Aufenthalt in Katar und Saudi-Arabien abgesagt. Das teilte PSG am Mittwoch mit.

"Angesichts der Gesundheitslage in Frankreich hat Paris Staint-Germain beschlossen, die Gesundheit der Mitarbeiter und der Spieler zu schützen und die Qatar Winter Tour 2022 und das Freundschaftsspiel in Riad zu verschieben", teilte der Verein in einer Erklärung mit.

Die Partie gegen eine Auswahl lokaler Spieler war ursprünglich für den 19. Januar geplant. Ersatztermine wolle der Klub zu einem späteren Zeitpunkt festlegen.