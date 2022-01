Jose Breton via www.imago-images.de

Jan Oblak hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Torhüter Jan Oblak vom spanischen Fußball-Meister Atletico Madrid wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Der 29-Jährige befinde sich bereits in Isolation und "hält sich strikt an die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden", hieß es in dem Statement der Madrilenen.