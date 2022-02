Schlägerei nach "T-Rex-Spruch"? Wirbel um England-Star

Darren Staples via www.imago-images.de

Englands Nationaltorhüter Jordan Pickford soll in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein

Die englische Polizei ermittelt gegen Vize-Europameister Jordan Pickford. Der Nationaltorhüter soll Medienberichten zufolge in eine Schlägerei in einem Pub verwickelt worden sein, bei der eine Person verletzt wurde.

Ereignet hat sich die ganze Geschichte am vergangenen Sonntag gegen 21 Uhr. Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" kam es im Beggar's Bridge Pub in East Boldon zur besagter Situation, nachdem sich mehrere Gäste über den englischen Nationaltorwart lustig gemacht hatten, als dieser die Bar betritt.

Den Freunden des Everton-Stars soll es missfallen haben, dass sich die Personen über die kurzen "T-Rex-Arme" Pickfords belustigt haben. Daraufhin kam es angeblich zur Massenschlägerei.

"Er wurde angestachelt. Alles, was ich hörte, war 'kleine Arme' und das war's dann. Dann ging es los. Es passierte sofort, als sie hereinkamen. Sie hatten noch nicht einmal Zeit, sich etwas zu trinken zu holen," sagte ein Zeuge "The Sun". "Ein Junge erlitt eine gebrochene Nase. Pickford war überhaupt nicht verletzt. Er war sofort aus der Tür, als es losging. Pickfords Gruppe fuhr mit einem Kleinbus weg, bevor die Polizei kam."

Pickford schon einmal in eine Schlägerei verwickelt

Während der FC Everton eine Stellungnahme verweigerte, meldeten sich die örtlichen Behörden zu Wort. "Ein Junge erlitt eine gebrochene Nase. Pickford war überhaupt nicht verletzt. Er war sofort aus der Tür, als es losging. Pickfords Gruppe fuhr mit einem Kleinbus weg, bevor die Polizei kam", erklärte ein Sprecher der Polizei von Northumbria.

Bereits 2019 soll der England-Star in eine Kneipenschlägerei verwickelt gewesen sein. Nachdem sein Ex-Klub Sunderland AFC das Finale der EFL-Trophy gegen den FC Portsmouth verlor, soll der Nationaltorwart im betrunkenen Zustand einen nicht im Dienst befindlichen Türsteher zweimal geschlagen haben. Dies sollen Videoaufnahmen beweisen. Allerdings erstattete der Geschädigte keine Anzeige, sodass Pickford nicht belangt wurde.