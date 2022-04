Mesut Özil vor Engagement in Hollywood?

Seskimphoto via www.imago-images.de

Mesut Özil wurde bei Fenerbahce suspendiert

Mesut Özil ist bei Fenerbahce auf das Abstellgleis geraten. Deshalb könnte es den Weltmeister von 2014 demnächst in die USA ziehen. Ein Klub aus Los Angeles zeigt offenbar konkretes Interesse, wie ein enger Vertrauter des Ex-Nationalspielers nun enthüllte.

Ende März wurde Mesut Özil bei Fenerbahce vorläufig aus dem Kader ausgeschlossen. Seitdem hat der 33-Jährige kein Spiel mehr für den Verein aus Istanbul absolviert. Im Sommer könnte der Mittelfeldmann weiterziehen. Aktuell wird Özil mit einem Wechsel in die Major League Soccer in Verbindung gebracht.

Den gebürtigen Gelsenkirchener könnte es nach Hollywood ziehen. So verriet der ehemalige türkische Fußball-Profi Ridvan Dilmen, der als enger Vertrauter Özils gilt, gegenüber "TRT SPOR": "Ich weiß von einem Interesse aus Los Angeles. Ich habe diesbezüglich auch schon eine schriftliche Nachricht gesehen."

Dabei handelt es sich wohl um den Los Angeles FC und nicht etwa um LA Galaxy, wo einst David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic spielten.

Özil will bei Fenerbahce bleiben

Allerdings möchte Özil laut Dilmen bei Fenerbahce bleiben. "Er hat noch zwei Jahre Vertrag", sagte der 59-Jährige: "Die Zeit wird zeigen, was passiert."

Auch Özils Berater Erkut Sögüt bestätigte zuletzt bei "Lig Radyo", dass sein Klient in Istanbul bleiben will. "Er möchte seinen Beitrag leisten. Er will spielen, er will 90 Minuten auf dem Feld bleiben", sagte Sögüt. Özil war im Januar 2021 vom FC Arsenal zu Fenerbahce gewechselt. In 37 Pflichtspielen gelangen dem Rio-Weltmeister seither neun Tore und drei Vorlagen.

Selbst Bundestrainer Hansi Flick hatte sich zur Suspendierung des ehemaligen DFB-Stars geäußert. Er finde es einfach "traurig, weil Mesut in meiner ersten Zeit mit der Nationalmannschaft einer der herausragenden Spieler war", sagte Flick: "Das ist eigentlich schade, wie die Entwicklung jetzt stattgefunden hat."