Ärzte geben Ex-Nationalkeeper noch sechs Monate

Rangers-Legende Goram bleibt nur noch wenig Lebenszeit

Der frühere schottische Fußball-Nationaltorhüter Andy Goram ist an Krebs erkrankt und hat voraussichtlich nur noch sechs Monate zu leben. Das gab der 58-Jährige am Montag bekannt.

Eine Chemotherapie, die ihm eventuell drei zusätzliche Monate Lebenszeit hätte verschaffen können, lehnte Goram ab.

"Eine Chemotherapie machen und sich weitere drei Monate mit null Lebensqualität quälen? Nein, danke. Chemotherapie ist vom Speiseplan gestrichen", sagte Goram der schottischen Boulevardzeitung "Daily Record".

Er werde "so lange hier sein, wie ich nur kann. Der einzige Unterschied ist, dass die Zeitbombe tickt", so Goram: "Der Arzt hat mir gesagt: Geh und genieße deinen Alltag und sei so normal wie möglich." Die Schmerzen seien "erträglich".

Goram spielte in den 90ern sieben Jahre für die Glasgow Rangers und holte mit dem Klub zehn Titel.

Nachdem er an Schizophrenie erkrankte, sangen die Fans statt wie zuvor "There's only one Andy Goram" (es gibt nur einen Andy Goram) "There's only two Andy Gorams" (es gibt nur zwei Andy Gorams).